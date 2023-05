Guerre en Ukraine: les images satellites qui montrent l'ampleur des dégâts à Bakhmout

À gauche, des images prises le 8 mai 2023, à droite le 15 mai 2023. En plus d'un an de conflit, la ville est méconnaissable. On y devine de la végétation brûlée, des bâtiments détruits,...

"En regardant cela, je peux difficilement reconnaître le cinéma, le palais de la culture, les épiceries, les magasins, les bars, les cafés, le marché que j’ai fréquentés lors de mes années de vie et de travail dans cette ville de l’Est autrefois animée", a réagi le journaliste Christopher Miller sur les réseaux sociaux.

L'Ukraine reprend du terrain

Récemment, les troupes ukrainiennes ont progressé de près d'un kilomètre aux abords de Bakhmout. "La défense de Bakhmout et de ses environs atteint ses objectifs militaires", a commenté la ministre adjointe de la Défense ukrainienne, Hanna Maliar, suggérant des opérations ukrainiennes à venir. "Nous tentons pour le moment de gagner du temps avant certaines actions planifiées".

Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a aussi confirmé l'avance des troupes ukrainiennes. Il a affirmé que ces unités avaient progressé de près de 600 mètres.