Guerre en Ukraine: le Premier ministre Alexander De Croo satisfait de la décision du G7: "nous franchissons une étape importante"

"Grâce à cette décision du G7, nous franchissons une étape importante dans la traçabilité des diamants. C'est la seule manière d'arrêter le commerce des diamants du sang russes", a déclaré M. De Croo vendredi. "Les interdictions actuelles sur les importations directes n'ont jusqu'à présent eu aucun effet significatif sur l'argent du commerce des diamants russes qui se retrouve dans le Trésor du pays. Pour vraiment faire une différence, les interdictions d'importation directes et indirectes doivent être liées à un meilleur système de traçabilité pour connaître l'origine des diamants. La valeur d'un diamant ne doit pas seulement dépendre de sa qualité, mais aussi de sa provenance".

Plus tôt dans la semaine, la Chambre a approuvé une résolution appelant à une interdiction d'importation européenne des diamants russes. Dans ce texte, on préconise aussi l'instauration d'un mécanisme de traçage pour les diamants. Anvers et son centre du commerce du diamant sont dans le collimateur. Anvers est le plus important centre du commerce de diamants en Europe.

Jusqu'alors, l'industrie du diamant avait réussi à rester en dehors des paquets de sanctions européennes qui ont été décrétées après le début de l'invasion russe en Ukraine. Le Premier ministre avait indiqué que son pays ne s'opposerait pas à une telle interdiction d'importation. Il a cependant averti que les sanctions devaient être adaptées, sans quoi le commerce pourrait simplement se déplacer vers l'Inde, par exemple, et la Russie ne serait donc pas affectée.