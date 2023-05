Section parallèle du Festival de Cannes, la Semaine de la critique se consacre à la découverte des jeunes talents, en mettant à l'honneur des premiers et deuxièmes films.

Après avoir marqué les esprits en 2020 avec son documentaire "Petit samedi" (notamment sélectionné à la Berlinale Forum et lauréat du Bayard d'Or au FIFF Namur ainsi que du Magritte du Meilleur documentaire), la jeune réalisatrice a de nouveau conquis le public vendredi avec "Il pleut dans la maison".

Le film raconte la relation d'une sœur et d'un frère qui tentent de rester dignes et unis tandis que leur foyer prend l'eau. Entre l'insouciance de l'adolescence et l'âpreté de la vie adulte, ils doivent se soutenir l'un l'autre dans ce voyage, qui semble bien être le dernier été de leur jeunesse.

En parallèle à la Semaine de la Critique, "Il pleut dans la maison" concourt également pour la Caméra d'or, qui récompense le meilleur premier film toutes sections confondues et qui sera remise lors de la cérémonie de clôture le samedi 27 mai.