Royaume-Uni et Norvège s'associent pour protéger les infrastructures sous-marines

"L'utilisation croissante des fonds marins dans l'énergie et la communication crée davantage d'opportunités pour des adversaires de menacer les infrastructures sous-marines nationales critiques, comme on l'a vu avec les dégâts sur le gazoduc Nord Stream", souligne un communiqué de la Défense britannique, indiquant que Londres et Oslo ont "conjointement accru les patrouilles de sécurité dans la région".