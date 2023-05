Le prince Harry et Meghan Markle pris en chasse par des paparazzis: "Imprudent et irresponsable", selon le maire de New York

Eric Adams a également évoqué la mort de la princesse Diana en 1997 dans un accident de voiture à Paris à la suite d'une course-poursuite avec des paparazzis: "je pense que tout le monde se souvient de la mort de sa mère et il serait terrible de perdre un spectateur innocent ou qu'il arrive quelque chose au couple."

Pour le maire de New York, il est "improbable" que la course-poursuite ait duré deux heures, car en effectuer une de 10 minutes serait déjà considérable dans une ville aussi animée que New York.

Le prince Harry et sa femme Meghan Markle ont été pris mardi soir à New York dans une "course poursuite" impliquant "des paparazzi très agressifs" et dont l'issue aurait pu être "catastrophique", a indiqué plus tôt dans la journée le porte-parole du couple. Cette prise en chasse "acharnée, qui a duré près de deux heures, a failli provoquer des collisions avec d'autres conducteurs, des piétons et deux agents de la police de New York", a ajouté ce porte-parole dans un courriel, le prince et sa femme vivant en Californie.

Le couple, qui était dans une voiture avec la mère de Meghan, venait de sortir d'une soirée à New York où la duchesse de Sussex a reçu une récompense de l'organisation philanthropique et féministe Ms. Foundation for Women.