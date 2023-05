Les fortes pluies et inondations en Italie font deux morts, une personne portée disparue

De fortes pluies et des inondations ont entraîné l'évacuation mardi de milliers de personnes dans les régions italiennes de l'Émilie-Romagne et des Marches, situées au nord du pays, après que des rivières et des ruisseaux sont sortis de leur lit ou ont menacé de le faire. Selon le journal Corriere di Bologna, environ 6.000 personnes ont ainsi dû quitter leur domicile. Deux personnes ont par ailleurs perdu la vie.