Harry et Meghan impliqués dans une course poursuite: l'issue aurait pu être "catastrophique"

Cette prise en chasse "acharnée, qui a duré près de deux heures, a failli provoquer des collisions avec d'autres conducteurs, des piétons et deux agents de la police de New York", a ajouté ce porte-parole dans un courriel, le prince et sa femme vivant en Californie.

Le couple, qui était dans une voiture avec la mère de Meghan, Doria Ragland, venait de sortir d'une soirée à New York où la duchesse de Sussex a reçu une récompense de l'organisation philanthropique et féministe Ms. Foundation for Women.

D'après des journalistes de l'AFP qui couvraient ce gala, le prince et sa femme n'ont pas foulé le tapis rouge et sont entrés et sortis par l'arrière du bâtiment où se déroulait la soirée.

"Bien qu'une personnalité publique suscite de l'intérêt, cela ne doit jamais être au détriment de la sécurité de qui que ce soit", a prévenu le porte-parole, dénonçant la "dissémination de ces images (...) encourageant une pratique très intrusive (dans la vie privée) qui est dangereuse".

"La prise en chasse aurait pu être fatale"

Harry a longtemps accusé la presse et les paparazzi d'avoir provoqué l'accident de voiture à Paris en août 1997 qui a tué sa mère, la princesse Diana.

D'après une source proche du couple, la course poursuite a impliqué une demi-douzaine de véhicules "au volant desquels des individus conduisaient de manière imprudente et dangereuse pour le cortège et tout le monde autour".

"La prise en chasse aurait pu être fatale", a estimé cette source.

Harry est venu en coup de vent et seul le 6 mai à Londres pour le couronnement de son père Charles III.

Le couple est en effet très impopulaire au Royaume-Uni. Les tabloïds sont impitoyables et Harry a plusieurs conflits en justice avec eux.

On reproche aux "Sussex" d'avoir claqué la porte en 2020, puis critiqué la puissante et secrète famille royale, et d'en avoir révélé les coulisses et les dissensions au monde entier.

Dans "Le Suppléant", énorme succès en librairie écrit par Harry, William, l'héritier du trône, est présenté comme colérique, au point en 2019 d'avoir jeté son frère à terre lors d'une dispute à propos de Meghan.