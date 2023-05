Affaire des écoutes: Nicolas Sarkozy condamné en appel à 3 ans de prison dont un an ferme, il se pourvoit en cassation

Son avocat historique Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert ont été reconnus coupables d'avoir noué un "pacte de corruption" avec lui en 2014 et ont été condamnés aux mêmes peines. La cour d'appel a en outre prononcé une interdiction des droits civiques de trois ans pour Nicolas Sarkozy, ce qui le rend inéligible, ainsi qu'une interdiction d'exercer de trois ans pour Me Herzog.