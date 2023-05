Un an plus tard, le dimanche 2 avril 2023, les dirigeants ukrainiens ont "fêté" le premier anniversaire du retrait russe de cette région de Kiev.

"Il y a un an, la région de Kiev a survécu grâce à notre peuple. […] Le plus grand respect et gratitude à ceux qui ont aidé à vaincre l’ennemi", avait déclaré sur Twitter Olena Zelenska, la femme du président Zelensky.

Sur Twitter, un montage avant-après de la ville de Boutcha est actuellement très partagé sur le réseau social. Sur les deux photos prises par le reporter ukrainien Roman Havelka, on aperçoit la Vokzalna Street, une rue longue de 3 kilomètres. D'un côté, on voit une colonne de chars laissés à l'abandon et une ville complètement détruite. De l'autre côté, on observe une route reconstruite, des arbres fleuris par le printemps et plusieurs maisons toutes neuves.

Dans un reportage du journal The Telegraph du 31 mars 2023, on apprend qu’en à peine six mois, 87 maisons ont été rénovées et 14 nouvelles maisons ont été construites. Les grands immeubles et l’école nécessitent encore des rénovations dans cette rue Vokzalna.

Depuis la découverte des crimes de Boutcha, en quelque 400 jours, les Ukrainiens ont réussi à reconstruire une ville massacrée par les Russes. Et l’espoir renaît dans toute une région.