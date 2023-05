Prix du gaz encore en baisse : le tarif du MWh divisé par 10 depuis les sommets d’août 2022

Une situation qui ressemblait encore à un mirage l’été dernier, alors que le prix du MWh dépassait largement les 300 euros, comme le montre l’évolution des prix du Dutch TTF, l’indice de référence.

Début décembre, le gaz européen coûtait encore près de 140 euros mais son prix a fortement diminué depuis, en raison notamment de réserves européennes encore bien remplies à la fin de l’hiver. Cela signifie que les pays européens vont devoir acheter moins de gaz cet été pour constituer leurs stocks en vue de l’hiver prochain.

L’année 2020 avait vu les prix atteindre un plancher, lors du début de la pandémie de Covid, alors que la demande mondiale de gaz avait ralenti largement.

Le tarif du gaz naturel sur les marchés de gros avait ensuite grimpé de façon continue durant plusieurs mois, lors de la reprise de l’économie mondiale puis avec le début de la guerre en Ukraine et l’incertitude entourant cette situation géopolitique instable.

Dans un rapport publié ce lundi par les régulateurs Creg, Cwape, Brugel et Vreg, on apprend que les ménages belges paient le gaz naturel moins cher que dans les pays voisins, grâce aux coûts de réseau, aux redevances et aux surcharges peu élevés. Les mesures gouvernementales comme la réduction de la TVA sur l’électricité et le gaz à 6 %, d’abord temporaire et ensuite permanente, ont réduit la facture.