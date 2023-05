Le Parlement français valide la relance du nucléaire

Pour cette adoption définitive, il manquait un ultime vote de l'Assemblée nationale: une semaine après un large soutien du Sénat, les députés ont voté le texte par 399 voix contre 100, la droite, l'extrême droite et les communistes votant pour. Les écologistes et la gauche radicale se sont prononcés contre et les socialistes se sont abstenus.