Dans cette courte vidéo, on le voit déambuler avec ses hommes la nuit et l'on entend des bruits sourds d'explosions autour, sans pouvoir déterminer avec exactitude où la scène se déroule ni quand. Se tenant debout à côté du corps de ce soldat allongé sur le dos torse nu, une plaie dans le ventre, il dit sur un ton solennel et ironique: "Il est venu à notre rencontre. Citoyen des Etats-Unis d'Amérique".

Sans donner son complet, M. Prigojine montre à la caméra dans le noir ce qui ressemble être les documents personnels du soldat en question. "Nous le rendrons aux Etats-Unis. On le mettra dans un cercueil (avec) le drapeau américain. Avec du respect, car il n'est pas mort dans un lit de grand-père mais à la guerre", affirme l'homme d'affaires dont le groupe paramilitaire est en première ligne côté russe dans la bataille sanglante pour Bakhmout.

Les affirmations de M. Prigojine n'étaient pas vérifiables de façon indépendante dans l'immédiat par l'AFP.