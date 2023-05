Violences sexuelles: jugé pour viol en Suisse, Tariq Ramadan nie en bloc

La plaignante suisse, qui dit vivre sous la menace et souhaite être appelée sous le prénom d'emprunt de "Brigitte", avait une quarantaine d'années à l'époque des faits.

Elle assure qu'il l'a soumise à des actes sexuels brutaux accompagnés d'insultes, le soir du 28 octobre 2008, dans une chambre d'hôtel à Genève. Elle a porté plainte en 2018.

Pendant l'audience, "Brigitte" a demandé à être séparée de M. Ramadan par un paravent pour ne pas avoir à le voir durant un procès qui est pour elle "une épreuve et non une thérapie", selon le mot de son avocat français, François Zimeray.

Convertie à l'islam, elle a indiqué durant l'enquête avoir fait la connaissance de l'islamologue lors d'une séance de dédicaces, quelques mois avant les faits, puis lors d'une conférence en septembre. S'en était suivie une correspondance de plus en plus intime sur des réseaux sociaux.

Tariq Ramadan a affirmé devant le tribunal correctionnel de Genève vouloir "se battre" contre "le mensonge et la manipulation". Il a été entendu pendant plus de six heures, pendant lesquelles "Brigitte" a écouté attentivement, assises deux rangs derrière lui, laissant parfois paraître son agacement en secouant la tête.

L'intellectuel suisse, figure charismatique et contestée de l'islam européen, risque entre deux et dix ans de prison. Le jugement est attendu le 24 mai.

"Nous avons vu quelqu'un qui commençait d'une voix chevrotante pour dire combien il était affaibli, pour ensuite se montrer extrêmement combatif", a réagi auprès de journalistes Me Zimeray. "Il y a de multiples contradictions entre ce qui a été dit et ce qu'il y a dans le dossier".

La plaignante doit être entendue mardi. M. Radaman assure ne pas lui avoir dit qu'il se trouvait à Genève le soir des faits et que c'est elle qui lui a proposé un café et s'est invitée dans sa chambre d'hôtel.

Pourquoi avoir accepté son invitation ? lui a demandé l'un des juges. "Je reçois des messages d'une personne qui dit m'avoir déjà vu. Je ne m'en souviens pas. Elle a une belle plume, elle est intelligente. Comme n'importe quel homme vous pouvez être intrigué", lui répond M. Ramadan, assurant qu'elle était "extrêmement insistante".

Il reconnaît l'avoir embrassée, avant de mettre fin à la relation.

Selon l'acte d'accusation cependant, il s'est rendu coupable de "viol à trois reprises" durant la même nuit et de "contrainte sexuelle".

Le tribunal a également entendu lundi à la demande de la défense Denise Wilcke, une femme ayant eu des relations sexuelles avec M. Ramadan lors desquelles il s'est parfois montré violent ou dominant sans aller jusqu'au viol : "Il y a eu une fois un coup sur le dos, une fois c'était les cheveux qu'il a un peu tirés. J'ai demandé à ce qu'il arrête et il a arrêté".

Il était aussi "un peu vulgaire parfois".

L'humoriste controversé Dieudonné, proche de "Brigitte" et dont le nom figure dans un courrier anonyme reçu par le tribunal, doit témoigner mardi, ainsi que la femme de M. Ramadan, à la demande de la défense.

Tariq Ramadan, âgé de 60 ans aujourd'hui, est menacé d'un procès en France pour des faits similaires.

Docteur de l'université de Genève, où il a écrit une thèse sur le fondateur de la confrérie égyptienne islamiste des Frères musulmans qui était son grand-père, il a été professeur d'Etudes islamiques contemporaines à l'université d'Oxford, au Royaume-Uni, et invité par de nombreuses universités au Maroc, Malaisie, Japon ou Qatar.

En France, il est soupçonné de viols commis entre 2009 et 2016 sur quatre femmes, une affaire qui a déclenché sa chute en 2017.

Le parquet de Paris a requis en juillet son renvoi devant une cour d'assises. Il appartient aux juges d'instruction d'ordonner un procès ou pas. Le dossier français lui a valu plus de neuf mois de détention provisoire en 2018, dont il est ressorti en novembre de la même année, restant depuis lors sous contrôle judiciaire.