L'Ukraine et la Russie se félicitent de leur avancée aux abords de Bakhmout

L'armée ukrainienne s'est félicitée lundi du "premier succès" de son offensive aux abords de Bakhmout, dans l'est du pays, bataille la plus longue et la plus sanglante dans le conflit avec la Russie. Dans le camp opposé, la tonalité est similaire. Comme c'est le cas depuis quelques jours désormais, difficile de distinguer la réelle progression des deux camps.