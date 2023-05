Ce lundi 15 mai 2023 débute la phase de vigilance du plan fédéral "forte chaleur et pics d’ozone". Elle dure jusqu’au 30 septembre 2023.

Les dégâts matériels furent conséquents sur l’autoroute Mouscron-Tournai, ce lundi matin, provoquant plusieurs kilomètres de file.

3. Le prix du gaz au plus bas depuis près de 2 ans

Les prix du gaz, en baisse depuis plusieurs mois en Europe, ont poursuivi leur dégringolade lundi, passant même sous la barre des 32 euros le MWh.

4. Turquie: Erdogan et son adversaire Kiliçdaroglu prêts à un second tour et déjà sûrs de gagner