Élections présidentielles en Turquie: Erdogan dépasserait son rival dans les régions sinistrées, selon les médias officiels (vidéo)

Plus de 50.000 personnes ont perdu la vie lors du séisme et de très nombreux immeubles se sont effondrés causant tristesse mais aussi colère au sein des populations sinistrées. Les victimes dénoncent non seulement la vétusté des bâtiments mais aussi le laxisme dans l'octroi des permis de bâtir. Beaucoup ont également pointé du doigt la lenteur des secours au lendemain de la catastrophe.