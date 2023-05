L'Ukraine dit avoir repris "plus de 10 positions" russes dans la banlieue de Bakhmout

"Des soldats ennemis ont été capturés", a ajouté Mme Maliar.

Kiev affirme depuis plusieurs jours avoir progressé autour de Bakhmout, une première depuis plusieurs mois, tandis que Moscou dit avancer dans la ville même, qu'elle contrôle déjà majoritairement.

Selon Mme Maliar, les troupes de Moscou "y ont rassemblé toutes leurs forces et tentent d'avancer, détruisant tout sur leur passage".

La bataille pour cette ville du Donbass est la plus sanglante et la plus longue depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022.

Les observateurs doutent de la portée stratégique de la conquête de cette ville pour la Russie mais elle permettrait à Moscou d'afficher une victoire après plusieurs revers humiliants.

Sur place, le groupe paramilitaire Wagner est épaulé par l'armée régulière russe, bien que son chef, l'homme d'affaires Evguéni Prigojine, accuse régulièrement la hiérarchie militaire de ne pas donner suffisamment de munitions à ses hommes pour pouvoir conquérir Bakhmout.