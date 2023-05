France: la justice autorise un colloque et une manifestation de l'Action française, un groupuscule royaliste (vidéo)

Agressés par des étudiants belges alors qu’ils venaient parler de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie

Invités ce jeudi 11 mai 2023 dans le cadre d’une action sur la diversité dans la société ayant pour thème la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, deux employés de la Ville de Genk, dans la province de Limbourg, et un bénévole de l’opération LGBTQIA+ OGWA (Also Genks Wel Anders) ont violemment été agressés.