Guerre en Ukraine: l'armée ukrainienne affirme "avancer" dans "certaines zones" autour de Bakhmout, mais la Russie aussi

Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner a accusé vendredi les troupes régulières russes de "fuir" leurs positions près de Bakhmout.

Les pays occidentaux ont eux multiplié ces derniers jours leurs annonces d'aide militaire à l'Ukraine, provoquant la colère de Moscou. Le gouvernement allemand vient d'annoncer préparer un nouveau plan d'aide militaire de 2,7 milliards d'euros, incluant la livraison de nombreux chars, blindés et systèmes de défense antiaérienne.

La Russie a qualifié vendredi la décision prise la veille par le Royaume-Uni de fournir des missiles à longue portée à Kiev de mesure "extrêmement hostile", accusant Londres de chercher une "aggravation sérieuse" du conflit.

Un objet volant aperçu dans le ciel polonais en provenance du Bélarus

Un objet volant, peut-être un ballon-espion, a pénétré l'espace aérien polonais depuis le Bélarus, a annoncé samedi sur Twitter le ministère polonais de la Défense.

L'objet a ensuite disparu des radars à proximité de la ville de Rypin, dans le centre du pays, à environ 300 kilomètres de la frontière bélarusse.

La Pologne, qui partage des frontières tant avec l'Ukraine qu'avec le Bélarus, scrute attentivement toute potentielle intrusion dans son espace aérien.

En novembre dernier, la mort de deux personnes en Pologne, près de la frontière ukrainienne, avait été attribuée à la chute accidentelle d'un missile d'un système ukrainien de défense anti-aérienne.

Un hélicoptère et un avion russes se sont écrasés près de la frontière ukrainienne

Un hélicoptère Mi-8 et un avion de combat russes SU-34 se sont écrasés dans la région de Briansk (sud-ouest), non loin de la frontière ukrainienne, annonce l'agence de presse russe étatique TASS.

Selon cette dernière, deux personnes sont décédées dans le crash dont la cause n'est claire à ce stade.

Pas plus que les raisons qui ont conduit au crash, également dans la même région, du SU-34 dont on ne sait non plus si les pilotes ont survécu. Le Soukhoï SU-34 est un bombardier tactique très utilisé par l'armée russe.

La Russie aussi indique aussi progresser

Samedi, le ministère russe de la Défense n'a de son côté pas commenté les affirmations ukrainiennes, indiquant toutefois dans un communiqué que "des unités d'assaut ont libéré un quartier dans la partie nord-ouest de la ville d'Artiomovsk", le nom russe pour Bakhmout.

La bataille pour Bakhmout est la plus sanglante et la plus longue depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022.

Les observateurs doutent de la portée stratégique de la conquête de cette ville pour la Russie mais elle permettrait à Moscou d'afficher une victoire après plusieurs revers humiliants.