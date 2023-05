Un professeur brûle les copies du bac de ses élèves

Victor Immordino, professeur du lycée professionnel Maria Deraismes à Paris, a mis le feu à plusieurs copies de ses élèves, dans une corbeille en métal, devant l’établissement. Il souhaitait interpeller l’Éducation nationale par rapport aux méthodes de notation des élèves. “En 3 ans, j’ai vu que cela ne servait à rien ce que nous faisions en classe, plus particulièrement au cours d’anglais. On voit des élèves qui ont passé 7 ans dans le système et qui ne sont pas capables d’aligner deux mots correctement. À un moment, il faut se poser la question, c’est le système le problème”, explique Victor Immordino à nos confrères du Parisien. Le professeur l’affirme haut et fort, le premier objectif de son geste était de faire annuler l’épreuve de manière à ce que les élèves n’aient pas des notes catastrophiques. Selon lui, le bac est dépassé “il faut passer à autre chose”.