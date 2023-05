C’est lors d’une interview avec le célèbre journaliste américain Graham Bensinger que Dolph Lundgren a évoqué pour la première fois sa maladie, dans le but d’aider d’autres personnes vivant la même situation.

Tout commence en 2015 lorsqu’une tumeur cancéreuse est découverte dans son rein avant d’être retirée. Toutefois, en 2020, l’acteur suédois de 65 ans a ressenti un reflux acide, qui l’a amené à passer une IRM. L’examen a révélé d’autres tumeurs dans sa région rénale, ainsi qu’une autre dans son foie.

Un cancer que la star de la saga “Expendables” attribue à sa prise de stéroïdes dans les années 80 et 90. “On s’en veut dans une certaine mesure. J’ai arrêté d’en prendre quand j’ai arrêté de faire des films où j’enlevais mon haut à chaque scène”, avoue-t-il.

On lui donne “2 à 3 ans à vivre” avant un second diagnostic

Lorsque Dolph Lundgren a demandé combien de temps il lui restait à vivre à son médecin, la réponse a sonné comme un coup de massue : environ deux ou trois ans.

”Je pensais que c’était acté. J’ai eu une belle vie. J’ai vécu cinq vies en une, donc ce n’était pas comme si je me sentais amer, mais je me sentais désolé pour mes enfants et ma fiancée”, raconte-t-il.

N’ayant rien à perdre, il a demandé une seconde opinion auprès d’un autre médecin, qui a trouvé une mutation suggérant que sa tumeur pouvait être traitée avec un médicament spécifique.

Et la bonne nouvelle, c’est que son état s’est considérablement amélioré depuis la prise de ce traitement puisque ses tumeurs ont diminué d’environ 90 %. “Espérons que lorsqu’ils les retireront, il n’y aura plus d’activité cancéreuse et que les médicaments que je prends supprimeront tout le reste”, a-t-il déclaré.

Cette dure épreuve a en tout cas fortement changé l’acteur, qui dit désormais “apprécier beaucoup plus la vie” dans des propos relayés par USA Today. “Chaque jour, je suis reconnaissant d’avoir la chance d’être encore en vie.”