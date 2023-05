L'opposant du Kremlin, Alexeï Navalny, placé pour la 15e fois en isolement

Depuis plusieurs années, le militant politique russe Alexeï Navalny est l'opposant principal au président Vladimir Poutine. Ce mercredi 10 mai 2023, il affirme avoir encore une fois été placé en isolement dans une cellule d'un camp de prisonniers russes. "Hier soir, à 20h00, j'ai été libéré de ma cellule d'isolement. Aujourd'hui, à 09h30, je suis à nouveau à l'intérieur", a-t-il écrit sur Twitter via son entourage. Pour rappel, l'opposant russe Alexeï Navalny est détenu depuis plus de deux ans dans un établissement pénitentiaire réputé pour ses conditions difficiles, à environ 260 kilomètres au nord-est de Moscou. Il a été reconnu coupable de fraude par un tribunal russe, mais cet éminent contestataire du pouvoir en place est considéré comme un prisonnier politique au niveau international. Il avait été victime d'une tentative d'empoisonnement en 2020, il avait été transféré à Berlin afin d'y être soigné dans les meilleures conditions et sous haute surveillance.