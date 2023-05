États-Unis : Kouri Richins avait écrit un livre pour enfants sur le deuil de son mari... Elle est inculpée pour son meurtre

Kouri Richins avait entamé l'écriture de son ouvrage "Are You With Me?" ("Es-tu avec moi?", en français) dans les mois ayant suivi la mort d'Eric Richins, retrouvé dans leur chambre de l'Utah, dans l'ouest du pays, en mars 2022. Mme Richins, 33 ans, avait déclaré à la police avoir préparé et apporté un cocktail à son mari, qui était dans son lit. Plus tard, quand elle est revenue et l'a touché, il était "froid", avait-elle précisé, selon la chaîne Fox 13.