L’acteur français Thierry Samitier placé en garde à vue pour agression sexuelle

Dès leur rencontre, Thierry Samitier se montre très insistant envers Cécile. Il n’arrête de pas de lui répéter “ta beauté me trouble” et se montre également très tactile. Mais ça ne va évidemment pas s’arrêter là. À chaque fois que les deux acteurs se rencontrent, Thierry Samitier regarde Cécile avec insistance et lui répète régulièrement “Qu’est-ce qui nous arrive ? “

Cécile a beau faire lui comprendre qu’elle n’est pas intéressée, l’ancien candidat de “Danse avec les stars” ne semble pas comprendre le message et adopte des comportements de plus en plus déplacés. C’est notamment le cas le 24 octobre 2018, date à laquelle le comédien entre dans la loge de sa collègue et colle son sexe contre ses fesses. Bloquée contre le miroir, Cécile parvient malgré tout à le repousser et à quitter la loge.

Autre jour, autre agression sexuelle. Alors que Cécile est encore une fois dans sa loge, Thierry Samitier tente cette fois de l’embrasser sur la bouche.

"Pourquoi tu as peur de moi ?"

Mais il n’y a pas qu’en loge que Thierry Samitier adopte des comportements déplacés. C’est également le cas sur scène, pendant les représentations. En effet, selon Cécile, son collègue tentait de lui mettre la langue dans la bouche pendant les scènes de baiser.

Après une mise point très claire, Thierry Samitier s’est finalement calmé. Mais ça n’a pas duré. En effet, il est revenu à la charge quelques jours plus tard. “Il me bloquait dans les couloirs en me disant : “Pourquoi tu as peur de moi ?” Je prenais cela comme de l’intimidation. J’avais peur de lui”, raconte encore Cécile à 20 Minutes.

Par peur d’être virée de la pièce, Cécile évite de faire trop bruit. Jusqu’au jour où Thierry Samitier lui lance : “Ta carrière est finie, je vais t’écrabouiller.” Elle décide alors de déposer une main courante. Des mesures sont prises contre Thierry Samitier, mais rien n’y fait. Cécile et une autre comédienne se retrouvent en arrêt maladie, entraînant l’arrêt de la pièce.

Contacté, l'avocat de Thierry Samitier n'a pas donné suite aux sollicitation de 20 Minutes.