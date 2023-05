Jean-Pierre Foucault victime d’un arrêt cardiaque : “J’ai ressenti une forte oppression thoracique”

Et en 20 minutes, son état s’était dégradé. “Je n’ai pas pu gravir les quelques marches qui me séparaient de la porte d’entrée.” Il a alors décidé de contacter les secours. “Ils m’ont dit de ne plus bouger.”

Heureusement, les pompiers sont rapidement intervenus et l’ont transféré à l’hôpital Nord, situé non loin du domicile de l’ex animateur. “Une fois sur place, j’ai ressenti une sorte de fraîcheur. C’était la climatisation et j’étais arrivé en salle d’opération. Elle était déjà prête, c’était formidable !” L’intervention a finalement été assez simple. “Les chirurgiens m’ont juste débouché un stent (NDLR : un minuscule tube qui maintient les artères ouvertes).” Une fois l’opération terminée, Jean-Pierre Foucault est resté hospitalisé pendant quelques jours.

"Je me repose… et je travaille une minute et demie par jour"

Une fois sorti de l’hôpital, le grand ami de Jean-Pierre Pernaut a débuté sa rééducation, qui a duré trois semaines. “je l’ai effectuée au sein de l’hôpital Léon Bérard, à Hyères, où les équipes ont fait preuve d’une attention sérieuse et constante.”

Et évidemment, après un tel incident, pas question de repartir sur un rythme effréné. “Je me repose… et je travaille une minute et demie par jour”, conclut Jean-Pierre Foucault, amusé.

