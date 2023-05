France : un ambulancier fait le buzz sur TikTok en chantant une chanson du Roi Lion à une petite fille (vidéo)

Et quand on regarde la vidéo, on comprend mieux pourquoi elle rencontre un tel succès. On y voit en effet Mike chanter une chanson du Roi Lion à une petite fille qui était assise sur un brancard. “Nous avons pris en charge une petite fille qui est fan de Disney, explique-t-il en commentaire de la vidéo. Il était donc logique pour moi de lui proposer la musique du Roi Lion, c’est l’histoire de la vie, les larmes se sont transformées en sourire, quoi demander de mieux que de voir le sourire aux lèvres même dans les moments les plus difficiles et de faire un petit peu oublier la maladie à ma façon en musique.”

À noter que Mike chante régulièrement dans son ambulance. Comme France Bleu l’explique, il l’a fait pour la première fois avec une dame âgée, inquiète à l’idée de quitter son mari pour aller à l’hôpital. “J’ai fredonné 'La Vie en Rose' et elle m’a demandé de chanter plus fort. J’ai vu une larme couler de son œil, et je me suis dit que je savais ce qu’il me restait à faire”.