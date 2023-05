Etats-Unis: Alors qu'il allait se faire percuter par une voiture, un bébé est sauvé par un SDF (vidéo)

+ LIRE AUSSI | Sept personnes mortellement fauchées par un véhicule au Texas devant un centre pour migrants

Les images font froid dans le dos. Et ça aurait pu être nettement pire. Alors qu'elle retournait à sa voiture, une dame lâche quelques secondes la poussette dans laquelle se trouvait son petit-neveu. Bien mal lui en a pris. En effet, la poussette en question, poussée par des vents violents, file vers la route voisine, sur laquelle de nombreux véhicules circulent. La dame se lance à la poursuite du véhicule, mais s'effondre. Elle tente de se relever, mais ce n'est pas plus concluant. Pendant ce temps-là, la poussette se rapproche dangereusement de la route. Et alors qu'elle était sur le point de se faire percuter, Ron Nessman, un SDF qui était assis sur un banc à quelques mètres de là, déboule et sauve le bébé.

"Je n'ai même pas eu le temps d'y réfléchir. On réagit, c'est tout"

Interrogé après coup par la TV locale, Ron Nessman a déclaré "Je n'ai même pas eu le temps d'y réfléchir. On réagit, c'est tout. Je me sentais très mal pour cette dame", explique celui qui a aussi des neveux et nièces. "Je n'aurais pas vivre en paix en sachant que je j'aurais pu intervenir et que je n'ai rien fait."

En plus de lui permettre de vivre en paix, cette (très) bonne action a permis à Ron Nessman de trouver un travail. En effet, grâce à la médiatisation de ce petit événement, il a reçu de nombreuses offres d'emploi. Il a finalement été engagé comme plongeur... par l'entreprise dans laquelle il venait de passer un entretien d'embauche quand il sauvé le nourisson.