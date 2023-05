Des chercheurs découvrent des champignons mangeurs de plastique

Les microbes ont digéré le plastique à seulement 15 degrés. Plusieurs micro-organismes capables de digérer le plastique étaient déjà connus par le passé, "mais ceux-ci ont été testés à plus de 30 degrés", a expliqué l'auteur principal de la recherche, Joël Rüthi de l'institut de recherche WSL à la demande de l'agence de presse Keystone-ATS.

Le fait que les micro-organismes découverts soient également actifs à des températures plus basses rend la décomposition du plastique moins chère, plus respectueuse du climat et réduit l'énergie nécessaire pour y parvenir.