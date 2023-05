Guerre en Ukraine: début du défilé militaire à Moscou, Poutine dénonce une "guerre" contre la Russie

Des militaires en tenue de cérémonie brandissant des drapeaux de la Russie et de l'Union soviétique, au son d'une fanfare, étaient réunis face au Kremlin sur la place Rouge, sous le regard de l'élite politique russe, selon les images retransmises par les télévisions.

Le président russe Vladimir Poutine a estimé mardi que le monde était à "un tournant" et accusé les pays occidentaux d'orchestrer une "guerre" contre la Russie, avant d'appeler "à la victoire" lors de célébrations militaires sur la place Rouge à Moscou.

Il a aussi accusé les "élites occidentales mondialisées" de "monter les peuples les uns contre les autres, diviser les sociétés, provoquer des conflits sanglants", des déclarations dont le fond et la forme rappellent celles qui émanaient de Moscou à l'époque de la Guerre froide.

"Leur but est de parvenir à l'effondrement et à la destruction de notre pays", a encore accusé le chef d'État, qui présente son offensive contre l'Ukraine comme une mesure visant à défendre la Russie contre une supposée agression occidentale.

"L'avenir" de la Russie "dépend" des soldats combattant en Ukraine, a-t-il lancé. "Rien n'est plus important actuellement que votre tâche militaire. La sécurité du pays repose aujourd'hui sur vous, l'avenir de notre État et de notre peuple dépend de vous", a-t-il déclaré devant les troupes rassemblées devant lui, dont plus de 500 militaires ayant participé à l'offensive en Ukraine.

Après la brève allocution du président russe, le défilé militaire a pu commencer.