Guerre en Ukraine: un 11e paquet de sanctions contre la Russie sur les rails

La proposition de la Commission vise 541 sociétés dont 526 russes, et comprend pour la première fois huit compagnies chinoises et de Hong Kong accusées de réexporter des biens sensibles vers la Russie, selon un document consulté par l’AFP. Une société iranienne, 2 compagnies des Émirats arabes unis, 2 firmes basées en Ouzbékistan, une en Arménie et une en Syrie sont également ciblées. La Commission propose de restreindre les possibilités d’exportations par ces sociétés.

La proposition ne mentionne pas l’interdiction des importations de diamants de Russie, réclamée par de nombreux États membres. La mesure doit être discutée lors de la réunion du G7 prévue du 19 au 21 mai à Hiroshima (Japon) et elle pourrait être ajoutée en cas d’accord, a-t-on expliqué de source diplomatique.

Le onzième paquet sera discuté mercredi par les représentants des États membres à Bruxelles et plusieurs réunions seront nécessaires pour parvenir à son adoption, car la proposition est très technique, ont expliqué deux sources diplomatiques à Bruxelles.

Une adoption avant la réunion des ministres des Affaire étrangères de l’UE prévue les 22 et 23 mai est jugée “peu probable”, mais le nouveau train de sanctions pourrait être soumis aux dirigeants de l’UE lors de leur sommet le 30 juin.

L’Union européenne veut se donner les moyens de lutter contre le contournement de ses sanctions et cherche à dissuader les firmes étrangères et les pays tiers d’aider Moscou en réexportant vers la Russie des biens utilisables par le complexe militaro-industriel russe, notamment les semi-conducteurs et les circuits intégrés, a souligné la source diplomatique.

La proposition cible ainsi les réfrigérateurs, les imprimantes, les calculatrices électroniques et d’autres produits. La liste compte 155 pages. L’UE a constaté une augmentation des importations des biens avec des composants électroniques en Turquie, au Kazakhstan, en Chine et dans les Émirats arabes unis et leur réexportation en Russie, a précisé un diplomate européen.

Ursula von der Leyen se rendra à Kiev mardi

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se rendra mardi à Kiev pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a annoncé lundi son porte-parole.

Il s’agira de la cinquième visite de la présidente de la Commission depuis le début de l’offensive militaire russe, en février 2022.

”La présidente réaffirmera le soutien sans faille de l’UE à l’Ukraine”, a précisé son porte-parole, Eric Mamer, soulignant que cette visite aurait lieu le jour de la Journée de l’Europe.

Zelensky a annoncé lundi que son pays renonçait à toute commémoration de la victoire sur l’Allemagne nazie le 9 mai conformément à la tradition soviétique et russe, et célébrerait désormais ce jour le 8 mai avec “le monde libre”.

Les pays occidentaux marquent l’anniversaire de la capitulation allemande le 8 mai mais Moscou a toujours retenu la date du 9 en raison d’une différence de fuseaux horaires.

Le président russe Vladimir Poutine a fait de la défaite des nazis un élément essentiel de l’identité et du nationalisme russe, minimisant le rôle des autres Alliés. Et il n’a cessé aussi de placer son invasion de l’Ukraine dans cet héritage, affirmant que son voisin devait être “dénazifié”.