9 morts dans une fusillade au Texas: le motif du tireur serait lié à l’extrême droite

Le tireur qui a tué huit personnes lors d’une fusillade dans un centre commercial au Texas était vraisemblablement fasciné par le néo-nazisme et l’extrême droite. Les autorités enquêtent désormais pour déterminer si ces éléments forment le motif de la fusillade, rapportent The Washington Post et CNN dimanche. Ces médias citent des sources proches de l’enquête.