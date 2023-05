Cette nouvelle tuerie aux Etats-Unis a semé la panique au Allen Premium Outlets, un vaste centre commercial de la ville d'Allen, situé à quelque 40 kilomètres au nord de Dallas, où de nombreux clients étaient venus faire leurs achats du week-end.

Un policier se trouvait sur place pour une autre affaire quand des tirs ont retenti vers 15H30 (22H30, heure belge), a expliqué le chef de la police locale, Brian Harvey.

L'agent "s'est rendu (sur les lieux) des coups de feu, a fait face au suspect et a neutralisé" l'individu, a rapporté le responsable.

Des images de vidéosurveillance diffusées par la chaîne CNN montrent le tireur sortir d'une berline sur le parking du centre commercial et ouvrir le feu, sans qu'on connaisse son mobile.

Il portait une tenue paramilitaire et un fusil d'assaut, selon des médias. Son identité n'a pas été communiquée par les autorités.

Six personnes ont perdu la vie sur place et deux autre sont décédées à l'hôpital. Trois des sept blessés ont été opérés d'urgence, a relaté Jonathan Boyd, chef des pompiers d'Allen.

Parmi les personnes atteintes par les tirs se trouve un enfant de 5 ans, selon un responsable hospitalier cité par NBC News.

Le gouverneur de l'Etat, Greg Abbott, a déploré une "tragédie indicible". Le Texas est l'un des Etats américains les plus permissifs en matière de port d'arme.

Joe Biden a dénoncé dimanche matin un "acte insensé de violence" dans un communiqué et a ordonné la mise en berne des drapeaux au-dessus de la Maison Blanche et des bâtiments publics fédéraux et militaires en hommage aux victimes.

Les autorités locales ont salué l'action du policier ayant abattu le tireur.

Ce nouveau drame s'inscrit dans une suite rapprochée de tueries, notamment au Texas, où cinq personnes, dont un enfant de 9 ans, ont été tuées le week-end précédent par un homme armé d'un fusil d'assaut.