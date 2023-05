Le président américain Joe Biden a félicité le roi Charles III et la reine Camilla pour leur couronnement en saluant la "longue amitié" américano-britannique, sur son compte Twitter.

"La longue amitié entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni est une source de force pour nos deux peuples", a-t-il assuré, se disant "fier" que son épouse Jill représente les Etats-Unis à la cérémonie à Londres.

Un "symbole de stabilité" pour l'UE

Le couronnement de Charles III "est un témoignage de la force durable de la monarchie britannique, un symbole de stabilité et de continuité", a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur Twitter.

"Mes félicitations au roi Charles III et à la reine Camilla", a-t-elle ajouté, en publiant des photos de la cérémonie à l'abbaye de Westminster où elle était présente.

Pékin appelle au "développement" et à la "paix"

En félicitant le nouveau souverain britannique, le président chinois Xi Jinping a appelé Londres à mettre en oeuvre une stratégie de long-terme pour la "paix" et "la coopération".

"La Chine et le Royaume-Uni, tous deux membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, doivent adopter une approche stratégique et de long terme pour promouvoir le mouvement historique vers la paix, le développement et la coopération gagnant-gagnant", selon les déclarations du dirigeant chinois relayées par l'agence officielle Chine Nouvelle.

"La Chine est prête à travailler avec le Royaume-Uni pour améliorer l'amitié entre leurs deux peuples", a ajouté le président Xi.

Un allié pour la "coopération" et "le climat", salue Berlin

En visite au Kenya, le chancelier allemand Olaf Scholz a salué l'arrivée sur le trône d'un allié sur la cause du climat.

"Pour moi, c'était et c'est toujours très important qu'il s'agisse de quelqu'un qui est attaché à une coopération étroite entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne et qui a aussi son propre combat pour faire avancer la protection du climat", a-t-il déclaré. "Cela nous aidera aussi."

Les "meilleurs voeux" de Rome

Sur Twitter, la Première ministre italienne Giorgia Meloni a adressé ses "meilleurs voeux au roi Charles III, à la reine Camilla et à l'ensemble du peuple britannique".

La dirigeante d'extrême droite en a aussi profité pour saluer le savoir-faire italien, à l'honneur dans l'Abbaye de Westminster où Charles III a été couronné.

Le "Cosmati Pavement", le sol de mosaïque sur lequel reposait samedi le trône du nouveau monarque, a été "magistralement créé par l'artisanat italien" et "continue aujourd'hui d'impressionner le monde et de rappeler la riche coopération entre l'Italie et le Royaume-Uni qui, nous en sommes certains,(...) se renforcera encore avec le roi Charles", a souligné Mme Meloni.

Athènes félicite "un ami de la Grèce"

Dans un message en anglais posté sur Twitter, le ministère grec des Affaires étrangères a "chaleureusement félicité Sa Majesté le roi Charles III", voyant en lui un "fidèle ami de la Grèce".

"Tout en lui souhaitant du succès dans ses missions, nous sommes impatients de continuer notre excellente coopération et d'approfondir encore nos relations bilatérales historiques", a ajouté le ministère.