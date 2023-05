Couronnement de Charles III: 52 arrestations justifiées par la police

Précisant avoir arrêté 52 personnes toujours en garde à vue pour trouble à l'ordre public en fin d'après-midi samedi, la Metropolitan Police de Londres a indiqué avoir "reçu des informations indiquant que les manifestants voulaient perturber la procession du couronnement".

"Cela comprenait des informations indiquant que des individus voulaient essayer de vandaliser des monuments avec de la peinture, franchir les barrières et perturber les déplacements officiels", a précisé Scotland Yard.

Cela semble faire référence au type d'actions du mouvement écologiste Just Stop Oil dont des militants ont été interpellés mais n'explique pas explicitement l'arrestation d'antimonarchistes dont des pancartes "Not my King" ("pas mon roi") ont été saisies.

Cela n'a pas empêché des centaines de sympathisants républicains de manifester au passage de la procession royale, une présence limitée mais inimaginable sous Elizabeth II.

L'action de la police qui avait déployé plus de 11.000 agents samedi a été critiquée par des organisations de défense des droits humains.

Elle intervient quelques jours après la promulgation accélérée d'une nouvelle loi controversée renforçant les pouvoirs de la police pour contrer les manifestations.