Prigojine, le chef du groupe Wagner, en colère devant les cadavres de soldats russes en Ukraine: "Shoigu, Gerasimov ! Où sont les munitions ?"

Se filmant devant des dizaines de cadavres de soldats, le chef du groupe Wagner juge les dirigeants russes responsables du triste sort réservé à ses hommes dans la région de Bakhmout.

"Regardez-les, bande de salauds ! Vous êtes assis dans vos salons de luxe, vos enfants font des vidéos sur YouTube et vous pensez avoir le droit de disposer de leurs vies… Ils sont venus ici en tant que volontaires et sont morts pour que vous puissiez vous engraisser dans vos bureaux. Gerasimov, Shoigu : où sont ces foutues munitions ?!", fulmine-t-il.

Wagner: 80 morts par jour à Bakhmout

Selon celui qu'on surnomme "le cuisinier de Poutine", la milice Wagner perd environ 80 soldats par jour à Bakhmout. Il estime que les pertes seraient 5 fois moins importantes s'il bénéficiait de suffisamment de munitions.

Ce n'est pas la première fois que Prigojine se plaint de pénuries de munitions et qu'il s'en prend publiquement aux dirigeants russes. Le 29 avril dernier, le leader du groupe Wagner a menacé d'abandonner ses positions à Bakhmut, s'il n'obtenait pas plus de soutien de la part du Kremlin. Et ce, alors que les Russes affirment contrôler 80 à 85 % du territoire de cette ville située dans l’est de l’Ukraine.

Les combattants de Wagner jouent un rôle de premier plan dans les affrontements pour la ville de Bakhmout. La ville est devenue, du fait de la longueur et de la brutalité des combats ainsi que des lourdes pertes subies par les deux camps, le symbole de la lutte entre Russes et Ukrainiens pour le contrôle de la région industrielle du Donbass.

Le groupe de mercenaires privés était autrefois autorisé à recruter de manière intensive au sein la population carcérale russe, mais a depuis vu son accès aux prisonniers coupé par le Kremlin.

Selon un porte-parole de la Maison-Blanche, plus de 20.000 soldats russes ont été tués au cours des 5 derniers mois en Ukraine. La moitié d'entre eux appartenaient au groupe Wagner et étaient, pour la plupart, d'anciens prisonniers "jetés dans les combats à Bakhmout sans entraînement ni commandement militaire suffisant".