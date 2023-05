Une enquête saisissante qui fait état des méthodes d'espionnage employées par de nombreux bateaux russes civils et militaires dans la mer du nord. Leur but présumé : récupérer des informations stratégiques à propos d’infrastructures sensibles, comme les parcs éoliens et les câbles sous-marins. En connaître chaque détail, c’est s’assurer un énorme pouvoir de disruption, et en cas de sabotage, être capable de priver des régions entières d’un accès à l’électricité ou à interne

Au mois de novembre passé, un navire russe suspect a également été repéré au large de la côte belge. La marine belge est plus vigilante que jamais et applique une stratégie de dissuasion pour écarter les navires militaires non-alliés un peu trop curieux. Mais dans le contexte actuel de tensions, une solution s’impose au pays du nord : coopérer du mieux possible.

