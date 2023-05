Par région toutefois, les différences sont importantes. Si la diminution atteint plus d'un tiers en Europe et sur le continent américain, et davantage encore en Afrique, une augmentation a été identifiée dans plusieurs territoires. De 8% en Méditerranée orientale, 15% dans le Pacifique occidental et plus de 450% dans une partie de l'Asie.

Coté décès, le nombre de nouvelles victimes a atteint près de 18'000 sur un mois, en recul de 30%. Il a diminué dans la plupart des régions. Mais il s'est étendu de 61% en Méditerranée orientale et de plus de 310% dans une partie de l'Asie. Au total, plus de 6,9 millions de personnes ont succombé au coronavirus depuis le début de la pandémie. Près de 770 millions ont été infectées.

Le comité d'urgence de l'OMS s'est réuni jeudi pour évaluer si la pandémie constitue toujours une urgence internationale. Alors que la décision sera dévoilée dans les prochains jours, l'organisation a déjà lancé cette semaine son quatrième plan de réponse au coronavirus, passant de l'urgence à la prévention à long terme. Ce dispositif met notamment l'accent sur la prise en charge des "Covid longs".

D'ici mai 2024, les Etats membres doivent aboutir à un nouvel accord international contre les pandémies à des amendements du Règlement sanitaire international. Jeudi, des coprésidents de ces deux négociations ont affirmé à la presse à Genève que les pourparlers avançaient.

Rejetant à leur tour les accusations d'Elon Musk, ils ont rappelé que les Etats étaient à la manoeuvre, rendant impossible tout abandon des prises de décision au profit de l'organisation.

Une approche commune est aussi menée sur certaines questions, comme l'accès équitable aux vaccins ou aux médicaments. Mais les divergences restent importantes, notamment sur la question de la propriété intellectuelle, chère à la Suisse.