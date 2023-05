De paria à reine consort, l’incroyable destin de Camilla, la “femme chérie” de Charles

C’était la partie “non négociable de sa vie” et le roi Charles III a atteint son but. Camilla, 75 ans, recevra l’onction puis sera couronnée aux côtés de son mari, 74 ans, lors d’une cérémonie religieuse grandiose à l’abbaye de Westminster. L’aboutissement d’un chemin loin d’être simple pour le roi d’Angleterre et sa “femme chérie”.