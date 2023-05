Après Charles, quel est l’ordre de succession au trône britannique ?

L’ordre de succession à la couronne britannique est assez simple : l’héritier est toujours le premier enfant du souverain. Si celui-ci n’a pas d’enfants, son frère ou sa sœur le plus âgé lui succède, puis sa progéniture. C’est pour cette raison que William, en tant que fils ainé de Charles III, devrait être le prochain roi. Avant 2011, c’était le garçon le plus âgé qui était héritier, mais la règle a changé et la préférence masculine a été supprimée.