L'école Vladislav Ribnikar, qui accueille des élèves de 7 à 15 ans, dans le quartier de Vracar, dans le centre de Belgrade, était fermée jeudi matin. Des policiers étaient toujours présents à l'entrée de l'établissement, a constaté un journaliste de l'AFP.

Mercredi matin, un élève de treize ans, armé d'un pistolet 9 mm, y a ouvert le feu. Il a tué au total sept filles et un garçon, tous âgés de 12 ou 13 ans, ainsi que le gardien de l'école. Six enfants et leur professeur d'histoire ont été blessés et hospitalisés.

Deux élèves, un garçon et une fille, grièvement blessés, sont toujours dans "un état critique", ont déclaré jeudi matin les responsables de deux hôpitaux de Belgrade où les blessés ont été admis.

Après un rassemblement de milliers de personnes mercredi, la population continue jeudi à rendre hommage aux victimes devant l'école, où ils déposent des fleurs, des jouets, des messages, et allument des bougies.

Trois jours de deuil national ont été décrétés par le gouvernement à partir de vendredi. Les célébrations et les événements prévus dans ce pays de moins de 7 millions d'habitants seront en grande partie annulés ou réduits au minimum.

Le président serbe Aleksandar Vucic qui s'est adressé mercredi soir à la nation, a déploré "l'un des jours les plus difficiles dans l'histoire contemporaine" de la Serbie.