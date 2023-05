Couronnement de Charles III : les théories sur l’absence de Meghan Markle

Si certains tabloïds avancent l’hypothèse selon laquelle l’ancienne actrice serait restée aux États-Unis pour célébrer le quatrième anniversaire de son fils, né également un 6 mai, les spécialistes émettent d’autres hypothèses.

Interrogé par Télé 7 jours, Stéphane Bern dresse un portrait peu glorieux de celle qu’il présente comme une grande stratège. “Elle a calculé qu’elle avait plus à perdre en venant qu’en s’abstenant “, a conclu le présentateur. “Elle n’aurait pas eu le premier rôle. Or, quand on est une actrice, comme elle, on évalue toujours sa place dans un scénario avant de s’engager “, a observé celui qui commentera l’événement le 6 mai pour les médias français.

D’autres spécialistes font directement référence à un échange qui aurait eu lieu entre Meghan Markle et Charles III par courrier en 2021. Un échange qui aurait laissé Meghan Markle amère, en portant les discriminations de la part de certains Windsor au sujet de la couleur de peau de leur enfant à naître, Archie.

L’invitation est restée un mois sans réponse

Il aura fallu un mois complet pour que les Sussex donnent leur réponse. De quoi rendre furieux le personnel du palais chargé de l’organisation. D’autant plus que cette réponse finale est arrivée après de longues négociations. “Ce n’est pas parce que Harry et Meghan allaient de toute façon recevoir une invitation qu’ils pouvaient imposer leurs propres exigences pour assister au couronnement. Et ils ne voulaient venir qu’à ces conditions. Apparemment, le prince et son épouse avaient de nombreuses exigences, concernant à peu près tout ce qui était prévu. Ils voulaient être reçus en tant que membres de la famille royale, et pas seulement en tant qu’invités”, explique Robert Lacey, expert en royauté.

Les Sussex ont formulé des demandes spécifiques concernant leur emplacement dans l’abbaye de Westminster pendant la cérémonie de couronnement, ainsi que pour leur participation à la procession royale qui aura lieu avant et après l’événement. “En tant que membres non actifs de la famille royale britannique, les Sussex n’étaient pas censés jouer un rôle formel pendant la cérémonie, mais ils ne voulaient pas être relégués au second plan. Ils voulaient être aux premières loges et participer à la procession.”

Quelle place pour le prince Harry ?

Autre question qui fait bouillir la presse britannique : où sera assis le prince Harry ce samedi ? Pour Omid Scobie, l’auteur de Finding Freedom - le livre qui retrace le parcours du prince Harry et de Meghan Markle – la position accordée au prince Harry lors du couronnement de Charles III sera révélatrice de son nouveau statut dans la famille royale. “Les interrogations concernant la présence du prince Harry lors de la cérémonie sont nombreuses. Sera-t-il placé avec les civils ou avec les membres de sa famille, et si oui, à quelle rangée sera-t-il assigné ? Je pense que l’attention sera portée sur ce point, presque comme une représentation de la position qu’il occupe actuellement au sein de sa famille”, a-t-il déclaré.

