Le Parlement du quatrième Etat le plus peuplé du pays (20 millions d'habitants), dirigé par les démocrates, a approuvé un budget pour 2023-24 de 229 milliards de dollars, qui prévoit d'imposer fours, plaques et chauffages électriques dans les futures constructions, selon un communiqué.

"Changer la manière dont nous produisons et utilisons l'énergie afin de réduire notre dépendance aux énergies fossiles va nous aider à assurer à nous et à nos enfants un environnement plus sain", s'est réjoui dans le communiqué Carl Heastie, speaker (présidente) de l'assemblée législative de New York.

L'interdiction du gaz, si la disposition législative est promulguée et non cassée en justice, devra s'appliquer dans les petits bâtiments d'habitation et de bureau de moins de sept étages d'ici à 2026 et trois ans plus tard pour les tours. D'après le Washington Post, c'est sans précédent aux Etats-Unis.

Deux récentes études scientifiques, qui ont fait débat, ont pointé du doigt la cuisson au gaz comme étant responsable de plus de 12% des cas d'asthmes infantiles aux Etats-Unis et dans l'Union européenne, où respectivement 35% et 30% des cuisines fonctionnent au gaz. Ce taux est de 52% dans l'Etat de New York.

Même si les normes environnementales et énergétiques, notamment pour les logements, sont moins strictes qu'en Europe, l'Etat de New York s'est doté en juillet 2019 d'une ambitieuse loi sur le climat.