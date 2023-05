Squeezie annonce la deuxième édition du GP Explorer

Le GP Explorer, c’est une course de Formule 4 un peu folle, qui réunit des célébrités du web. Lors de la première édition, qui s’était déroulée le 8 octobre 2022, le duo de Vilebrequin, Gotaga, Joyca, Delpielo et Etienne Moustache, entre autres, s’étaient affrontés devant plus d’un million de spectateurs. Rien que ça.