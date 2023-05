Selon le rapport de police, l'agression s'est produite vers 15h00. Le suspect est resté sur place pour attendre la police à l'école et a été arrêté. L'école a ensuite été évacuée et la zone a été bouclée. Une enquête a été ouverte.

Les circonstances exactes et le motif de l'agression ne sont pas encore clairs. "Nous n'écartons aucune piste", a déclaré un porte-parole de la police à Der Tagespiegel. On ne sait pas encore si l'auteur et les victimes se connaissaient. De nombreux écoliers auraient été témoins de la scène.