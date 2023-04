Spectaculaire accident en Thaïlande : une voiture réalise une sortie de route et finit sa course dans un garage (vidéo)

Pour une raison qui reste encore à déterminer, un chauffeur a perdu le contrôle de sa voiture, en Thaïlande. Alors que la route semblait dégagée et sans danger, la voiture a dérapé avant de terminer sa course dans un garage. Sur des images d’une vidéo de surveillance, on constate qu’un mécanicien l’a échappé belle, puisque le bolide est arrivé à quelques mètres de lui… à toute vitesse.