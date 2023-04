La Pologne saisit le bâtiment du lycée russe à Varsovie, Moscou promet une riposte

La porte-parole de la municipalité restait de son côté injoignable samedi matin.

La police s’est bornée à dire qu’elle ne faisait qu’assister aux procédures et a refusé de faire des commentaires.

La Russie a protesté dans la foulée.

"C’est un acte illégal, une incursion sur un site diplomatique", a déclaré son ambassadeur à Varsovie, Sergueï Andreïev, dans une vidéo diffusée par l’agence de presse publique russe Ria Novosti.

"Bien sûr, une réaction va suivre", a-t-il souligné, ajoutant que la Russie allait riposter en vertu du "principe de réciprocité".

"L’école va poursuivre ses activités dans d’autres locaux de la mission diplomatique russe, on va assurer une bonne fin d’année scolaire à nos enfants et l’organisation des examens", a affirmé M. Andreïev.

Il y a un an, la mairie de Varsovie avait saisi un ancien site diplomatique russe, objet d’un litige juridique entre la Pologne et la Russie et surnommé par les Varsoviens le "nid d’espions", pour l’offrir à l’Ukraine qui combat les forces russes.

Il s’agissait à l’époque de bâtiments d’une dizaine d’étages construits dans les années 1970 dans le sud de la capitale qui avaient été utilisés dans le passé par les diplomates soviétiques, puis par l’ambassade de Russie.

GFR