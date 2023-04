Guerre en Ukraine : l’Ukraine se dit prête pour son offensive de printemps, 26 morts dans des frappes russes

"L’équipement a été promis, préparé et partiellement livré. Au sens large, nous sommes prêts", a-t-il affirmé au cours d’une conférence de presse. "Quand Dieu le voudra, (quand il y aura) la météo et la décision des commandants, on le fera".

Mais il a ajouté que les puissants chars Abrams promis par les Etats-Unis "n’auront pas le temps de participer à cette contre-offensive", leur livraison à l’Ukraine ne devant intervenir que fin 2023.

Quelques heures auparavant, plusieurs frappes de missiles de croisière russes, les premières d’ampleur depuis début mars, ont atteint des immeubles d’habitation, provoquant la mort d’au moins 23 personnes à Ouman (centre), de deux autres à Dnipro (centre-est) et d’un homme de 56 ans retrouvé sous les décombres de sa maison dans la province de Kherson (sud).

"Chaque attaque, chaque acte pervers contre notre pays et (notre) peuple rapproche l’Etat terroriste de l’échec et de la punition", a réagi sur Telegram le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a exigé une "riposte" internationale à la "terreur" russe. Il a demandé que les alliés de son pays fournissent davantage de défense aérienne après ce frappes russes.

La Russie a de son côté affirmé avoir bombardé des "points de déploiement temporaires des unités de réserve des forces armées ukrainiennes" avec des "armes de haute précision".