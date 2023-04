Les victimes du rodéo urbain à Bordeaux témoignent: “Quand je l’ai vu à terre, j’ai cru que c’était fini”

Un des passagers de la voiture s’explique

Dans le magazine diffusé ce jeudi soir, un des passagers de la voiture a accepté de témoigner au téléphone pour Envoyé Spécial (voir vidéo ci-dessus). “On était venus pour le rassemblement et en gros, ce qu’il s’est passé, c’est qu’on devait partir pour que j’aille manger. Je ne sais pas ce qu’il a eu comme déclic dans sa tête, il a fait un tour de piste. Tout s’est bien passé. Il en a fait un deuxième, et en fait, il y a une voiture qui l’a gêné. Donc, du coup, il a voulu faire un troisième tour”, explique le jeune homme. C’est durant ce fameux tour que le conducteur va perdre le contrôle du véhicule et blesser 13 personnes. “On lui a dit à 3 reprises de s’arrêter mais il n’en a fait qu’à sa tête. Il ne nous a même pas écoutés. Je voulais sortir de la voiture par la fenêtre mais je n’ai pas pu. Il a foncé à 70km/h en pleine ligne droite. Et en plein virage, il était à 55 ou 60km/h. Il a mis un coup de volant. Il a essayé de ratrapper le véhicule mais comme il allait beaucoup trop vite, le drame est arrivé. Dans la voiture, on criait. On a eu peur quand le choc s’est passé. Je lui en veux à mort [...]”, conclut le passager via un appel téléphonique aux journalistes de France 2. Le passager se dit choqué et n’aurait plus de contacts avec le conducteur.

Les victimes témoignent

Lors de ce terrible accident, les spectateurs étaient venus assister à un rodéo urbain, une activité dangereuse. Trois autres personnes en plus du conducteur se trouvaient dans le véhicule qui a foncé dans la foule. Le conducteur du véhicule en cause sera jugé au mois de juin prochain pour "blessures involontaires" et participation à un rodéo urbain. Ce jeudi soir, Envoyé Spécial a diffusé les témoignages de victimes présentes ce soir-là. Océane et Rohan ont tous les deux été percutés par le chauffeur du rodéo. Sur les images filmées par des participants, on peut voir les deux jeunes être projetés par la voiture, en pleine vitesse pour un tournant. “Je n’ai même pas eu le temps de tourner la tête, le pare-choc était déjà à ras de moi. J’ai juste vu la voiture et elle m’a tamponnée.” Sa copine était juste à côté de lui. “Quand je l’ai vu à terre, j’ai cru que c’était fini. Le trottoir était à côté, il aurait pu faire le coup du lapin”. Les deux jeunes n’ont rien de cassé, mais ont été blessés.

Des jeunes présents sur place ont déposé plainte. La personne poursuivie roulait à bord d’une voiture dont le contrôle technique était en ordre, les victimes sont considérées comme piétonnes. “Ce n’est pas vous en allant assister à un rassemblement qui avez commis une faute alors que vous n’êtes pas sur la chaussée mais bien sur le trottoir”, explique Maître Emmanuel Gauthier, avocat des parties civiles.

Un reportage de Julien Duponchel, Julien Fouchet, Léa Prunier, Tom Cluzeau, Gabriel Viallet et Bruno Maruani diffusé dans "Envoyé spécial" le 27 avril 2023.