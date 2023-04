France : voici le top 5 des départements où vous risquez le plus d’être flashé

C’est en Île-de-France et dans la région PACA que vous êtes plus susceptible de recevoir un PV. Le nord et le sud du pays sont plus à risque que l’ouest, comme en Bretagne ou dans les Pays de la Loire, où la chance d’être verbalisé est bien plus faible, selon le magazine Auto Plus.

C’est à Paris que l’on flashe le plus. La capitale française a enregistré 591.339 PV en 2021. La Seine-Saint-Denis (259.427 PV) et le département du Nord (209.234 PV) complètent le podium.

Les Bouches-du-Rhône (185.015 PV) et le Val-d’Oise (157.469 PV) ferment ce top 5, toujours selon Auto Plus.

Vous voilà prévenu si vous comptez prochainement emprunter les routes de France.