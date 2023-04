Dylan Thiry, ex-candidat luxembourgeois de « Koh-Lanta », accusé de trafic d’enfants : « Je m’excuse en public »

Imaginée pour Jazz, une autre starlette de la télé-réalité, l’arnaque, résumée dans plusieurs notes vocales enregistrées par Dylan Thiry lui-même, a été révélée par Booba. Le rappeur, en guerre contre les « influvoleurs » depuis un an, ayant diffusé les extraits sonores compromettants sur internet, hier mercredi.

« Je peux faire en sorte qu'elle (Jazz, NDLR) adopte. Je fais en sorte de leur demander 100.000 euros minimum, c'est vraiment le minimum. Et je leur dis « Venez à Madagascar » et ils me donnent 100K. Moi, je fais tout pour eux pour qu'ils puissent adopter et sauver un enfant », explique ainsi l’influenceur. « Il y a deux choses. Déjà un, je prends un gros billet et je ne dis pas que c'est pour moi. Je dis qu'il y a à peu près 150.000 euros de documents à payer, à régler avec les avocats, alors que je prends tout dans ma poche. Et l'autre chose, c'est que ça sauve un enfant. Ce sont ces deux trucs qui sont positifs. »

Mise en cause dans les enregistrements, Jazz a réagi en confirmant qu’elle désirait adopter mais qu’elle refusait de payer pour cette procédure.

Face aux preuves pourtant accablantes, Dylan Thiry ne semble pas inquiet… et évoque une trahison. « Cette note vocale, je l'ai envoyée à Sandra, qui était la vice-présidente de l'association et mon agent, qui l'a envoyé au collectif et à Booba pour me salir », a-t-il expliqué à ses fans sur Instagram. Sa priorité ? Présenter ses excuses à Jazz, à qui il a tenté de soutirer 150.000 euros. « Les amis quand même, il faut assumer ses fautes […] Vis-à-vis de Jazz déjà, parce qu’elle s’est retrouvée dans une sauce qu’elle ne méritait pas, parce qu’elle n’avait rien à voir là-dedans. Surtout qu’elle est enceinte, ce n’est pas le moment qu’elle se retrouve dans des polémiques comme ça, qui ne la concernent pas du tout. Du coup, je m’excuse en public, c’est la moindre des choses. »

Loin de comprendre la gravité de son projet, l’influenceur luxembourgeois pourrait toutefois devoir rendre des comptes à la justice française. Et pour cause, ce mercredi 26 avril 2023, deux parlementaires, Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta, ont annoncé avoir saisi le procureur de la République.

« Dans ces notes vocales, monsieur Thiry indique souhaiter aider une tierce personne à « adopter » un enfant à travers un acte manifestement illégal, et en échange d’une contrepartie économique », écrivent les députés dans un communiqué. « Monsieur Thiry a par la suite confirmé l’authenticité de ces enregistrements lors de déclarations publiées sur le réseau Instagram. Ces déclarations, si elles ont été suivies d'effets, s'apparenteraient à du trafic d'enfant, notamment interdit par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1989. »

Ce n’est pas la première fois que l’influenceur luxembourgeois est accusé d’escroquerie ou tentative d’escroquerie. Après avoir usurpé le titre de Mister Luxembourg 2019, l’homme a été épinglé pour avoir la promotion d’imitation chinoise d’AirPods (2020) et de gélules « anti-cancer » (2023). En janvier 2023, cinq personnes ont déposé plainte contre Dylan Thiry pour abus de confiance après la création de cagnottes en ligne destinées à financer des missions humanitaires en Afrique.

Cette année encore, le Luxembourgeois a été pointé du doigt pour s’être mis en scène en Turquie, juste après les séismes meurtriers du lundi 6 février.